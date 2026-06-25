В Сочи объявили штормовое предупреждение о грозе на 25 и 26 июня

В соответствии с предупреждением метеорологов, в течение дня 25 июня, а также 26 июня на территории Сочи и федеральной территории «Сириус» местами ожидается гроза. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Жителям и гостям курорта рекомендовали воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Ранее сообщалось, что накрывшее Краснодарский край пекло сказалось на температуре Черного моря — вода почти на всем побережье стала теплее, прибавило градус у пляжей одного из популярных курортов и Азовское море. По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на утро 25 июня, самое теплое Черное море — до +24 градусов — зафиксировали в Сочи, до +23 градусов прогрелась вода в Туапсе, Геленджике, Новороссийске и Анапе. В Тамани вода потеплела до +26 градусов, температура Азовского моря в Приморско-Ахтарске достигла +27, в Ейске — +26.

Также сообщалось, что около 180 пляжей открыли летом в Сочи, они способны единовременно принять до 300 тыс. отдыхающих, а Черное море стало комфортным для купания. Турпоток на курорт с начала 2026 года уже превысил 3 млн человек, процесс бронирований туров в отелях и гостиницах на курортный сезон демонстрирует устойчивую динамику.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте действует особый противопожарный режим с полным запретом на использование открытого огня, разведение костров и сжигание мусора, направляются усилия на защиту природы и безопасность людей при постоянной профилактической работе с гражданами. Для контроля за соблюдением правил создали мониторинговые группы из представителей МЧС, казачества, волонтеров и специалистов нацпарка, при этом за нарушения предусмотрены штрафы по КоАП РФ: для граждан от 10 до 50 тыс. руб., для должностных лиц от 30 до 90 тыс., для юридических — от 400 тыс. до 1 млн руб.

Мария Удовик