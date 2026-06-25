В Краснодаре создателя секты «Школа Жизни» осудили на 20 лет

Прикубанский районный суд Краснодара приговорил к 20 годам колонии строгого режима Олега Гармаша, признанного виновным в создании секты, изнасиловании несовершеннолетних и насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Суд установил, что в 2005 году Гармаш создал в Краснодаре религиозное объединение «Школа Жизни», куда под видом оказания психологической помощи вовлекал адептов, в том числе несовершеннолетних. К последователям он применял авторскую методику, основанную на психологическом насилии и полном подчинении.

Гармаш провозгласил себя единственным «проводником между мирами», «Учителем» и «Богом», внушая последователям, что общение с родственниками и друзьями ведет к «загрязнению родового потока» и влиянию «демонов». Ослушание каралось публичным унижением, объявлением «изгоем» и бойкотом под угрозой болезней и несчастий для остальных.

В секте состояло около 25 человек. Гармаш не работал, эксплуатируя труд последователей и живя за их счет.

Под предлогом «избавления от демонов» и «очистительных процедур» он вступал с женщинами-адептами в половую связь. Две последовательницы с сентября 2011 по май 2014 года были несовершеннолетними.

Деятельность секты пресечена в декабре 2024 года сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. Суд назначил Гармашу 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима, ограничение свободы на три года и лишение права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, на 20 лет. Приговор не вступил в законную силу.

Алина Зорина