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В Калининградской области ввели лимиты на продажу топлива

Губернатор Алексей Беспрозванных сообщил о введении ограничений на отпуск топлива на заправках крупных операторов. Бензин продают не более 30 литров, дизель — не более 60 литров в одни руки. Причина — двукратный рост потребления и риск быстрого исчерпания запасов. При этом губернатор подчеркнул, что проблем с логистикой нет, топливо продолжает поступать морем.

Ограничения носят временный характер

Ограничения носят временный характер

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ограничения носят временный характер

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Нерациональное приобретение может привести к тому, что весь объем в регионе будет исчерпан, например, за неделю»,— предупредил господин Беспрозванных. Ажиотажный спрос фиксируется и в других регионах Северо-Запада.

Кирилл Конторщиков

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