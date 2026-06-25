Промышленное производство в Нижегородской области сократилось на 1,7%
Индекс промышленного производства в Нижегородской области в январе—мае 2026 года составил 98,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Нижегородстат. При этом в мае 2026 года показатель увеличился к маю 2025 года на 7,3%.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Ключевой для Нижегородской области обрабатывающий сектор промышленности сократил объемы производства на 2,1%. Добыча полезных ископаемых снизилась на 42,3%. Предприятия в секторе энергетики увеличили объемы на 2,9%.
Как писал «Ъ-Приволжье», промпроизводство в Нижегородской области сократилось на 3,8%, в 2025 году индекс составил 100,9%.