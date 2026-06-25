В Московском районе Петербурга пенсионерка подожгла кошачьи домики

Полиция Московского района задержала 71-летнюю пенсионерку, подозреваемую в поджоге кошачьих домиков у магазина на улице Фрунзе. Инцидент произошел в ночь на 22 июня. Ущерб составил 5,5 тыс. рублей, пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело, подозреваемой избрана подписка о невыезде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Расследование продолжается

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Расследование продолжается

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, женщина действовала из хулиганских побуждений. Заявление поступило от 57-летней местной жительницы. Возгорание было оперативно локализовано. Задержание провели 24 июня.

Кирилл Конторщиков