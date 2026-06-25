Прокуратура взяла на контроль инцидент с поножовщиной подростков в Анапе

Анапская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты проведения процессуальной проверки по факту поножовщины подростков в городе-курорте. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По предварительным данным, 12-летний мальчик, находясь на детской площадке в районе Супсехского шоссе, в ходе конфликта нанес своему 12-летнему оппоненту один удар кулаком по лицу и один удар ножом в область грудной клетки. В прокуратуре отметили, что подросток имел малозначительный повод для нанесения физических повреждений потерпевшему.

По факту произошедшего инцидента назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести причиненного вреда здоровью. По результатам экспертизы правоохранительные органы дадут оценку действиям несовершеннолетних.

Прокуратура Анапы организовала проверку исполнения уполномоченными органами требований о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Сотрудники ведомства также дадут оценку действиям родителей по исполнению обязанностей по воспитанию детей.

Ранее в пресс-службе МВД Краснодарского края заявили, что полиция организовала проведение проверки по факту произошедшего инцидента. Полицейские Анапы передадут установленные материалы в следственные органы.

Кристина Мельникова