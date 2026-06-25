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В Татарстане сняли режим беспилотной опасности и ограничения на полеты

В Татарстане в 11:56 отменили режим беспилотной опасности и ограничения в аэропорту Бугульмы. Об этом сообщило МЧС России в официальном приложении.

В Татарстане сняли режим беспилотной опасности и ограничения на полеты

В Татарстане сняли режим беспилотной опасности и ограничения на полеты

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В Татарстане сняли режим беспилотной опасности и ограничения на полеты

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Внимание! На территории Республики Татарстан режим „Беспилотная опасность“ и режим „Ковер “ для города Бугульма отменены», — говорится в сообщении.

Ранее в республике действовали угроза атаки беспилотников и ограничения в работе аэропортов Казани и Нижнекамска.

Анна Кайдалова