МВД назвало дипфейк-аватары самым опасным мошенническим инструментом

Замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов на ПМЮФ-2026 заявил, что дипфейк-аватары, имитирующие в реальном времени голос и внешность знакомых, представляют наибольшую угрозу. С начала года жертвами мошенничеств с использованием этой технологии стали 4 тыс. человек — 4% от общего числа преступлений. В ведомстве опасаются, что с развитием технологии ее применение станет повсеместным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На форуме также обсуждались вопросы ответственности за преступления, совершенные с использованием ИИ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ На форуме также обсуждались вопросы ответственности за преступления, совершенные с использованием ИИ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Самый опасный дипфейк — это дипфейк-аватар, который действует в режиме реального времени. Человек видит изображение, сгенерированное специально под сценарий»,— пояснил господин Филиппов.

Он добавил, что технология пока не внедрена в преступную деятельность так широко, но в перспективе может стать основным инструментом обмана.

Кирилл Конторщиков