Прокуратура проводит проверку после поножовщины на детской площадке в Анапе

Анапская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки по факту поножовщины на детской площадке между школьниками. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно предварительной информации, 20 июня 2026 года двенадцатилетний мальчик находился на детской площадке во дворе жилого дома в Анапе. На месте произошел конфликт, в ходе которого ранее незнакомый ему сверстник ударил его кулаком по лицу, а затем ножом в область грудной клетки.

Для определения степени тяжести причиненного мальчику вреда здоровью назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам правоохранительные органы дадут оценку действиям несовершеннолетних.

Прокуратура также организовала проверку исполнения уполномоченными органами требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также родителями по исполнению своих обязанностей по воспитанию детей.

Алина Зорина