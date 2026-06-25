В аэропорту Краснодара задерживаются более 10 рейсов

Вылет и прилет более десяти рейсов задерживаются в международном аэропорту Краснодара (Пашковский). Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно информации табло, на вылет в настоящий момент задерживаются пять рейсов. В их числе — рейсы в Ташкент (Узбекистан), Казань и Уфу, а также два рейса, следующих по маршруту в Москву.

Кроме того, задержаны десять рейсов на прилет. Речь идет об авиарейсах из Ташкента и Казани, а также из столичных аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Хургады.

Накануне Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) вводило временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара.

Наталья Решетняк