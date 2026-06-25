У воронежцев осталось несколько дней, чтобы купить квартиру с низкой ипотечной ставкой
25 и 26 июня ДСК проводит распродажу для тех, кто хочет успеть воспользоваться старыми условиями семейной ипотеки*.
Напомним, что с 1 июля 2026 года условия семейной ипотеки ужесточатся. Ставки повысятся.
ДСК предлагает всем, кто планировал взять семейную ипотеку не только воспользоваться еще действующими правилами, но и получить дополнительные скидки.
Акция действует до 26 июня включительно.
В ее рамках тем, кто воспользовался ипотекой, предоставляется скидка 15%** на готовые квартиры в ЖК «Ласточкино», ЖК «Черемушки», ЖК «Яблоневые сады» и ЖК «Городские истории», а также на квартиры в строящихся домах в ЖК «Задонье», ЖК «Ленинградский квартал», ЖК «Ласточкино», ЖК «Черемушки», ЖК «Городские истории», ЖК «Яблоневые сады» и ЖК «Крымский квартал». В акции участвуют все квартиры.
Скидка 13% предусмотрена для покупателей квартир в ЖК «Европейский».
Кстати, в рамках данной акции есть и более выгодные скидки – до 17%, действующие при полном расчете, без использования заемных средств.
* Подробности акции по тел.: +7 (473) 263-99-77
Застройщик и/или заказчик строительства: АО «СЗ «ДСК».
Реализация квартир: ООО «ЦНЗ». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
**Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.
ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России №1481.
АО СЗ «ДСК»
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