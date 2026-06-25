В аэропорту Сочи задержаны более 40 рейсов
По данным онлайн-табло международного аэропорта Сочи на 11:30 мск 25 июня, минимум 23 вылетающих рейса и 17 прибывающих рейсов не следуют расписанию. Сбои затронули как внутренние, так и международные направления.
Фото: https: / t.me / aeroaer
Наибольшее количество задержек приходится на рейсы в Москву. Также задержаны рейсы в Ижевск, Екатеринбург, Нижнекамск, Самару, Минеральные Воды, Ульяновск, Казань и Кемерово.
Международный рейс «Аэрофлота» SU-640 в Стамбул отправляется на час позже — в 15:00 вместо 13:40.
На прибытие задержаны рейсы из Оренбурга, Перми, Уфы, Тюмени, Нижневартовска, Сургута, Еревана, Екатеринбурга, Самары, Минеральных Вод, Батуми, Ульяновска, Уфы, Чебоксар, Нижнего Новгорода, Казани, а также рейсы из Москвы.
Пассажирам рекомендуется внимательно следить за изменениями в табло и уточнять информацию о времени вылета у представителей авиакомпаний.