В аэропорту Сочи задержаны более 40 рейсов

По данным онлайн-табло международного аэропорта Сочи на 11:30 мск 25 июня, минимум 23 вылетающих рейса и 17 прибывающих рейсов не следуют расписанию. Сбои затронули как внутренние, так и международные направления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / aeroaer Фото: https: / t.me / aeroaer

Наибольшее количество задержек приходится на рейсы в Москву. Также задержаны рейсы в Ижевск, Екатеринбург, Нижнекамск, Самару, Минеральные Воды, Ульяновск, Казань и Кемерово.

Международный рейс «Аэрофлота» SU-640 в Стамбул отправляется на час позже — в 15:00 вместо 13:40.

На прибытие задержаны рейсы из Оренбурга, Перми, Уфы, Тюмени, Нижневартовска, Сургута, Еревана, Екатеринбурга, Самары, Минеральных Вод, Батуми, Ульяновска, Уфы, Чебоксар, Нижнего Новгорода, Казани, а также рейсы из Москвы.

Пассажирам рекомендуется внимательно следить за изменениями в табло и уточнять информацию о времени вылета у представителей авиакомпаний.

Наталья Решетняк