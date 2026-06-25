В Махачкале определили участок под строительство Ледового дворца

В Дагестане определили земельный участок под строительство Ледового дворца в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Площадка расположена в районе Ипподрома. Параллельно ведется работа по приведению вида разрешенного использования участка в соответствие с целями проекта и подготовке проектной документации.

Планируется, что будущий комплекс общей площадью более 4 тыс. кв. м станет многофункциональной площадкой для тренировок, соревнований и массового спорта и сможет одновременно принимать сотни спортсменов и болельщиков. Вопрос строительства Ледового дворца находится на контроле руководства республики.

Константин Соловьев