В Махачкале определили участок под строительство Ледового дворца
В Дагестане определили земельный участок под строительство Ледового дворца в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Площадка расположена в районе Ипподрома. Параллельно ведется работа по приведению вида разрешенного использования участка в соответствие с целями проекта и подготовке проектной документации.
Планируется, что будущий комплекс общей площадью более 4 тыс. кв. м станет многофункциональной площадкой для тренировок, соревнований и массового спорта и сможет одновременно принимать сотни спортсменов и болельщиков. Вопрос строительства Ледового дворца находится на контроле руководства республики.