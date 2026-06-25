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В пробке на Крымском мосту со стороны Керчи стоят 900 автомобилей

На Крымском мосту со стороны Керчи в очередь на ручной досмотр находятся 900 транспортных средств по данным на 11:00, об этом сообщает оперативный штаб Республики Крым.

Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Время ожидания ручного досмотра составляет порядка трех часов. Еще 220 автомобилей стоят в очереди со стороны Тамани. В этом направлении время ожидания достигает часа.

Ранее в оперштабе Крыма сообщали, что к 10:00 в очереди со стороны Керчи находились 855 транспортных средств, со стороны Тамани в пробке стояли 100 автомобилей.

Кристина Мельникова

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