В пробке на Крымском мосту со стороны Керчи стоят 900 автомобилей
На Крымском мосту со стороны Керчи в очередь на ручной досмотр находятся 900 транспортных средств по данным на 11:00, об этом сообщает оперативный штаб Республики Крым.
Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ
Время ожидания ручного досмотра составляет порядка трех часов. Еще 220 автомобилей стоят в очереди со стороны Тамани. В этом направлении время ожидания достигает часа.
Ранее в оперштабе Крыма сообщали, что к 10:00 в очереди со стороны Керчи находились 855 транспортных средств, со стороны Тамани в пробке стояли 100 автомобилей.