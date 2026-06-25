Объем нарушений, выявленных Счетной палатой Татарстана при осуществлении государственных и муниципальных закупок по итогам прошлого года, составил 171,1 млрд руб. Об этом на брифинге сообщил аудитор ведомства Александр Якупов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Счетная палата Татарстана выявила нарушения при закупках на 171 млрд рублей

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Счетная палата Татарстана выявила нарушения при закупках на 171 млрд рублей

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По его словам, среди наиболее распространенных нарушений — завышение объемов выполненных работ, приемка товаров, не соответствующих условиям технического задания, отказ от взыскания штрафных санкций с подрядчиков за нарушение условий контрактов, а также закупки без проведения конкурентных процедур.

Как отметил господин Якупов, отдельные нарушения могут содержать признаки халатности, злоупотребления полномочиями и коррупционных проявлений.

Анна Кайдалова