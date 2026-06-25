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Жительницу Алушты осудили на 5,5 года за призывы разрушить Крымский мост

В Алуште осуждена местная жительница за публичные призывы к совершению теракта — разрушению Крымского моста. Суд назначил ей наказание в виде пяти с половиной лет колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Суд установил, что подсудимая под публикациями в интернете, в том числе о временном закрытии Крымского моста и объявлении воздушной тревоги, разместила комментарии, в которых призывала к разрушению моста как объекта критически важной инфраструктуры РФ.

Алла Бацюра признана виновной по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.

Алина Зорина

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