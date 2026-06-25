На побережье Черного моря действует высокая пожароопасность

На Черноморском побережье действует высокая пожароопасность четвертого класса, сообщили в Краснодарском ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно прогнозам ЦГМС региона, в течение суток 25 и 26 июня местами на Черноморском побережье Краснодарского края ожидается пожароопасность четвертого класса. Всего, по данным МЧС России, существует пять классов пожарной опасности, где четвертый является высоким, а пятый — чрезвычайным и самым высоким.

Граждан призвали соблюдать меры безопасности, следить за сообщениями СМИ, телевидения и радио.

В Новороссийске 24 июня произошел пожар в районе горы Лысой, площадь возгорания составила 1,5 га. По предварительной информации, на лесном участке загорелась сухая трава. Официальная причина пожара в настоящее время устанавливается.

В ликвидации пожара были задействованы более 30 человек и восемь единиц техники. Из-за труднодоступности рельефа к тушению также были привлечены волонтеры на квадроциклах и мотоциклах эндуро для оперативного подвоза воды. Возгорание было полностью ликвидировано к 18:00 24 июня.

Кристина Мельникова