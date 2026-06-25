Шесть нижегородцев получили до пяти лет колонии за кражу топлива из трубопровода

Богородский городской суд признал шесть человек виновными в краже дизельного топлива из магистрального трубопровода. Они получили от условного наказания до пяти лет колонии общего режима, сообщили в Нижегородском областном суде.

Фигурантов судили по ч. 4 ст. 215.3 (повреждение магистральных нефтепродуктопроводов) и ч. 4 ст. 158 УК РФ (кражи из нефтепродуктопроводов).

Установлено, что с сентября 2023 по март 2025 года они похищали топливо, сделав самовольную врезку в трубу нефтепродуктопроводов АО «Транснефть - Верхняя Волга» и АО «Транснефть - Прикамье» на территории Богородского и Лысковского округов

Вину подсудимые признали частично. Алексею Паршину, Сергею Горбунову и Олегу Волгину назначили от трех лет и трех месяцев до пяти лет колонии общего режима со штрафом от 200 тыс. до 300 тыс. руб. Остальные получили от двух с половиной до трех лет условно и штрафы от 100 тыс. до 200 тыс. руб.

Также суд частично удовлетворил требования «АО «СОГАЗ» и АО «Транснефть-Верхняя Волга», взыскав более 2,4 млн руб. материального ущерба. Автомобиль «ГАЗ 3302», использованный для преступлений, конфисковали в собственность государства.

Приговор в законную силу не вступил.

Галина Шамберина