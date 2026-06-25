В Новороссийске более шести улиц находятся без света

С вечера 24 июня в Новороссийске отсутствует электричество по ряду адресов в Цемдолине. По данным муниципального центра управления, к утру 25 июня без света находятся порядка 50 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Электричество в Цемдолине отключили из-за аварийных работ по восстановлению повреждения концевой муфты. Ремонтные мероприятия завершились до полуночи.

К утру абоненты Приморского и Центрального районов были запитаны. Без энергоснабжения остаются жители улиц Энтузиастов, Добровольцев, Нагорной, Светлой, Каменной и Центральной, а также СНТ «Родничок».

Кристина Мельникова