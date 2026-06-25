Баскетболист «Локомотива-Кубань» по итогам драфта НБА отправится в «Даллас Маверикс»

Воспитанник академии «Локомотив-Кубань» Всеволод Ищенко выбран во втором раунде драфта Национальной баскетбольной ассоциации под общим 56-м номером и после серии обменов оказался в «Даллас Маверикс». Об этом сообщает пресс-служба кубанского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Локомотив-Кубань» Фото: Пресс-служба «Локомотив-Кубань»

21-летний защитник краснодарского «Локо» стал первым игроком на Кубани, выбранным на драфте НБА, и 11-м россиянином.

Всеволод Ищенко присоединился к системе «Локо» в 2020 году и прошел путь от юношеских команд до основной. В апреле 2026 года выставил свою кандидатуру на драфт, клуб поддержал решение воспитанника.

Спортсмен дебютировал в основной команде в 2024 году, когда главным тренером был президент клуба Андрей Ведищев. По итогам сезона 2025/26 признан лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ. По ходу регулярного чемпионата четыре раза был включен в сборную недели. Голосованием болельщиков выбран на Матч всех звезд — 2026.

Всеволод Ищенко является финалистом первенства России в сезоне 2020/21. По итогам первенства ДЮБЛ 2022/23 был признан лучшим атакующим защитником. В сентябре 2023 года в первом в истории розыгрыше Суперкубка Единой молодежной лиги ВТБ, помимо золотых медалей, получил титул MVP турнира. В чемпионате Единой молодежной лиги ВТБ 2023/24 был признан лучшим игроком апреля, трижды входил в сборную месяца, кроме того, был включен в символическую пятерку по итогам регулярного чемпионата и по итогам «Финала четырех».

«Хочу поблагодарить мою семью и близких, клуб "Локомотив-Кубань" и отдельно президента Андрея Владимировича Ведищева, тренерский штаб и всех-всех-всех, кого можно упомянуть. Спасибо абсолютно каждому человеку, который встречался мне на этом пути»,— отметил Всеволод Ищенко.

Алина Зорина