Объем сбережений на банковских вкладах жителей Удмуртии вырос на 21,6% в апреле

412,3 млрд руб. средств жителей Удмуртии хранилось на банковских вкладах по состоянию на 1 апреля, сообщили в реготделении Банка России. Год к году объем сбережений увеличился на 21,6%. Более половины вкладов — срочные счета. 98% средств копятся в рублях.

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«Банковские вклады продолжают оставаться наиболее привлекательным для населения сберегательным инструментом. Они позволяют получать доход даже при снижении ключевой ставки: доходность от них превышает уровень инфляции»,— считает управляющий отделением Банка России в Удмуртии Татьяна Жиганшина.

Корпоративные клиенты (без учета ИП) разместили в банках 82,2 млрд руб. Прирост за указанный период на 7%.