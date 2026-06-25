Сарапульский завод провел учения по ликвидации выброса расплавленного металла

В Удмуртии на Сарапульском электрогенераторном заводе (СЭГЗ) прошли учения по ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте. Как сообщает пресс-служба «ЭГЗ-Термакс», в тренировке приняли участие сотрудники дежурного караула штаба ГО и ЧС, работники литейного цеха, служба промышленной и экологической безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Команда ЭГЗ, vk Фото: Команда ЭГЗ, vk

«По тактическому замыслу, из-за загрузки влажной шихты произошел выброс расплавленного металла из индукционной печи на участке холодно-твердой смеси, вследствие чего произошло разбрызгивание металла, горение силовых кабелей и травмирование рабочего персонала»,— говорится в сообщении.

По легенде мастер участка стал очевидцем случившегося и запустил систему оповещения о пожаре. Энергетик цеха перекрыл подачу газа в корпус и передал информацию диспетчеру для информирования руководства. Затем прошла эвакуация сотрудников цеха.