Новые требования кредиторов к ОАО «Махачкалаводоканал» превысили 164 млн рублей

Определениями Арбитражного суда Республики Дагестан в реестр требований кредиторов третьей очереди ОАО «Махачкаловодоканал» включено 164,8 млн руб. Претензии предъявили СРО «СК-АСПО», ОАО «Махачкалатеплосервис», Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан и ФГБУ Управление «Дагмелиоводхоз». Соответствующая информация размещена в ЕФРСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Так, сумма требования республиканского Минприроды составила 133,2 млн руб., ОАО «Махачкалатеплосервис» — почти 18,3 млн руб., ФГБУ Управление «Дагмелиоводхоз» — 13,3 млн руб., СРО «СК-АСПО» — 152 тыс. руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», ОАО «Махачкалаводоканал» выставило на аукцион дебиторскую задолженность физических и юридических лиц. Цена за два лота составила 1,9 млрд руб. Итоги аукциона подведут 6 августа.

Заявление о банкротстве с долгом 3,8 млрд руб. ОАО «Махачкалаводоканал» подало в ноябре 2025 года. Через месяц компания была признана банкротом с открытием конкурсного производства.

Кроме этого, в начале 2026 года в суд было направлено дело генерального директора ОАО «Махачкалаводоканал», обвиняемого в коммерческом подкупе (ч. 8 ст. 204 УК РФ), злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ) и неисполнении судебных актов (ч. 2 ст. 315 УК РФ).

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Махачкалаводоканал» зарегистрировано в 1992 году в Махачкале (Дагестан). Основной вид деятельности — распределение воды для питьевых и промышленных нужд. Учредители: ООО «Махачкалинское взморье», Руслан Джапаров, Казим Магомедов, а также ООО «Три И». Уставный капитал — 359,9 млн руб. Убыток предприятия за 2024 год составляет 1,3 млрд руб.

Наталья Белоштейн