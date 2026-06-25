Восемь предостережений получили продавцы фруктов и овощей в Ижевске

С начала мая в Ижевске поступило 43 обращения граждан о несоблюдении правил продажи овощей, ягод и фруктов. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

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В ходе рассмотрения заявлений в адрес торговых точек направлены восемь предостережений о недопустимости нарушений обязательных санитарных норм при продаже продуктов.

Розничная торговля продукции разрешается в киосках, размещенных по схеме НТО, утвержденных администрацией города, в также на муниципальных ярмарках. Для всех павильонов действуют единые требования к внешнему виду, говорится в сообщении.

За нарушения торговли предусмотрены штрафы в размере до 1,5 тыс. руб. для граждан, до 30 тыс. руб. — для юридических лиц (ст. 14.15 КоАП).

Карина Пырина