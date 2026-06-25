Петербуржцы выбрали парк на аллее Шварца для благоустройства

Завершилось VI Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. В Петербурге участие приняли более 632 тыс. жителей. Наибольшее число голосов набрал парк восточнее домов по аллее Евгения Шварца в Красногвардейском районе — его поддержали свыше 60 тыс. человек. В ближайших планах — создание там современного общественного пространства, сообщил председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ближайших планах — создание там современного общественного пространства

Фото: Александр Бельский В ближайших планах — создание там современного общественного пространства

Фото: Александр Бельский

Благодаря активности горожан с 2019 года в Петербурге реализовано 346 общественных пространств, включая Бестужевский и Джазовый скверы, дворик театра на Литейном и линейный парк на Васильевском острове. Сейчас работы ведутся на 20 участках: Исидоровский сквер, пляжи Новый и Чудный, сквер Маринеско и другие. Проект «Формирование комфортной городской среды» признан одним из наиболее успешных в стране.

Кирилл Конторщиков