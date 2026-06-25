Большинство автолюбителей Кубани готовы потратить на авто с пробегом до 2 млн рублей

Портал «Дром» выяснил у жителей Краснодарского края, сколько они готовы отдать за машину с пробегом. Более половины респондентов (58%) заявили, что не намерены превышать бюджет в 2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Согласно результатам опроса, среди этой группы 31% автолюбителей рассчитывают уложиться в сумму от 700 тыс. до 1 млн руб. Еще 27% готовы потратить на подержанный автомобиль до 1,5–2 млн руб.

Значительно меньшая доля участников (28%) рассматривает покупку «бэушки» по цене от 2,5 млн руб. и выше. Из них 17% закладывают максимум 2,5–3 млн руб., а 11% могут позволить себе авто с пробегом стоимостью 4–6 млн руб. При этом 14% респондентов вовсе затруднились с ответом, заявив, что им «еще рано об этом думать».

В ходе опроса среди автолюбителей разгорелась дискуссия о целесообразности трат на новый или подержанный автомобиль. Водители из разных регионов страны, комментируя ситуацию, сошлись во мнении, что за 1–2 млн руб. сегодня в салоне из новых машин доступна практически только продукция «АвтоВАЗа». «Раньше человеку с 1 млн руб. были доступны десятки новых иномарок. Но времена изменились», — цитирует «Дром» слова автолюбителя из Перми .

Эксперты также отметили, что автомобиль с пробегом имеет свойство резко терять в цене в первые годы, а его содержание требует дополнительных вложений.

Наталья Решетняк