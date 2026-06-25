Продуктовая корзина на Ставрополье за пять месяцев подорожала на 7,5%

Стоимость минимального набора продуктов питания в Ставропольском крае в мае составила 8060 рублей, сообщает Северо-Кавказстат. Этот показатель превышает средний по СКФО (7460 рублей) и по России (7813 рублей).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

За месяц продуктовая корзина подорожала на 1,09%, а с декабря 2025 года — на 7,5%. Для сравнения: в феврале ставропольцы платили за минимальный набор продуктов 7744 рубля, в марте — 7913 рублей, в апреле — 7973 рубля.

Фиксированный набор потребительских товаров в мае также вырос — до 26 278 рублей против апрельских 26 119 рублей, прибавив 0,6%. При этом данный показатель на Ставрополье ниже среднероссийского (26 672 рубля), однако выше, чем в среднем по СКФО (24 244 рубля).

Мария Хоперская