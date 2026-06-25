Прокуратура Крыма взяла на контроль последствия атаки БПЛА
Прокуратура Республики Крым контролирует соблюдение прав граждан после атаки БПЛА на село Денисовка Симферопольского района и Красногвардейский район. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Отмечается, что прокуратурой обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего. Личный контроль за ситуацией осуществляет исполняющий обязанности прокурора республики Дмитрий Егоров.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе в результате ночных атак ВСУ погибли два человека, в том числе ребенок. Еще два человека пострадали.
Согласно информации Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи над Краснодарским краем, Республикой Крым и другими регионами России сбили 269 беспилотников.