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Прокуратура Крыма взяла на контроль последствия атаки БПЛА

Прокуратура Республики Крым контролирует соблюдение прав граждан после атаки БПЛА на село Денисовка Симферопольского района и Красногвардейский район. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Отмечается, что прокуратурой обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего. Личный контроль за ситуацией осуществляет исполняющий обязанности прокурора республики Дмитрий Егоров.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе в результате ночных атак ВСУ погибли два человека, в том числе ребенок. Еще два человека пострадали.

Согласно информации Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи над Краснодарским краем, Республикой Крым и другими регионами России сбили 269 беспилотников.

Алина Зорина

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