За последние десять лет объемы производства молока в Татарстане увеличились на 36%. Об этом сообщила пресс-служба «Россельхозбанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Производство молока в Татарстане за десять лет выросло на 36%

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Производство молока в Татарстане за десять лет выросло на 36%

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Приволжском федеральном округе производство выросло на 18%, или на 1,7 млн тонн.

При этом Чувашия стала лидером округа по темпам роста производства яиц. По сравнению с 2015 годом показатель в республике увеличился на 129%. В тройку также вошли Марий Эл (+40%) и Татарстан (+39%).

В целом производство скота и птицы на убой в ПФО за десять лет выросло на 32%.

Анна Кайдалова