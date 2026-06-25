На Кубани курьер мошенников получил пять лет колонии по решению суда

Прикубанский районный суд Краснодара приговорил к пяти годам колонии общего режима Алексея Полуяна, признанного виновным в мошенничестве в составе группы. Он забирал деньги у обманутых пенсионеров, представляясь сотрудником Центробанка или ФСБ, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд установил, что в 2025 году Полуян согласился на предложение неизвестного пользователя мессенджера за вознаграждение оказывать содействие в хищении денег у граждан. Его сообщник звонил жертвам от имени сотрудников ТНС «Энерго Кубань», Центробанка или правоохранительных органов, а Полуян забирал у обманутых людей деньги, оставлял себе процент и передавал их неустановленному лицу.

Таким образом, он получил от четырех потерпевших суммы от 1 до 3,5 млн руб. Последний потерпевший должен был передать 210 тыс. руб., однако действия Полуяна были пресечены правоохранительными органами.

Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор был обжалован, однако краевой суд оставил его без изменения.

Алина Зорина