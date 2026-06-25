В Воткинске полицейские прикрыли наркопритон на улице Майская

В Воткинске сотрудники полиции ликвидировали наркопритон, который в своей квартире на улице Майская организовал 47-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. Возбуждено уголовное дело по статье о содержании притона (ст. 232 УК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В период с апреля по июнь подозреваемый предоставлял помещение своим знакомым для употребления наркотиков. Во время обыска были обнаружены предметы, предназначенные для приема запрещенных средств. За это преступление предусмотрено до четырех лет лишения свободы.