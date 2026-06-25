Синоптики пообещали Петербургу до +22 градусов и кратковременные дожди

В четверг и пятницу в Петербурге ожидается постепенное потепление. Поступление холодного воздуха прекратится, днем 25 июня воздух прогреется до +19…+21 градуса, в пятницу — до +22. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, ветер северо-западный, 3–8 м/с, сообщили в центре «Фобос».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ожидается, что к выходным дожди прекратятся, а температура продолжит расти

Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Ожидается, что к выходным дожди прекратятся, а температура продолжит расти

Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

По данным синоптиков, 25 июня в Ленинградской области будет +17…+22 градуса. В пятницу ночью +12…+14 градусов, днем до +22, местами кратковременные дожди.

Кирилл Конторщиков