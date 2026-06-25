Дагестан лидирует по количеству ЭЗС на Северном Кавказе

К июню 2026 года в регионах Северо-Кавказского федерального округа насчитывается 377 публичных электрозарядных станций (ЭЗС). Согласно данным платформы для электромобилистов и бизнеса 2Charges (имеются в распоряжении «РБК Кавказ»), за год их количество выросло на 37,6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Быстрее всего сеть ЭЗС расширялась в Карачаево-Черкесии: за год число станций удвоилось — с 10 до 20. Наибольшее количество зарядных точек сосредоточено в Дагестане — 120 против 67 годом ранее. На втором месте — Ставропольский край со 113 публичными ЭЗС, прирост составил 10 единиц за год. Около 40 станций установлено в Северной Осетии, Кабардино-Балкарской Республике и Чечне. Наименьшее число ЭЗС — в Ингушетии: всего семь.

Активное развитие инфраструктуры для электромобилей в регионе началось лишь несколько лет назад. В частности, в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии первые ЭЗС появились в 2023 году.

Для строительства публичных быстрых электрозарядных станций предусмотрены государственные субсидии. Компенсация на оборудование составляет до 60% от его стоимости, но не более 1,86 млн руб.; аналогичная доля предусмотрена на технологическое присоединение к электросетям — не более 900 тыс. руб.

По мнению руководителя отдела маркетинга PUNKT E Евгения Катальницкого, Дагестан располагает высоким потенциалом для развития ЭЗС: «Одним из потенциальных регионов развития ЭЗС на Северном Кавказе является Дагестан за счет увеличения парка электромобилей, развития внутреннего туризма и высокой интенсивности межрегионального трафика».

Мария Хоперская