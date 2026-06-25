На Кубани продажи резиновых сапог снизились на 14% из-за сухой погоды

В Краснодарском крае в первой половине июня 2026 года спрос на резиновые сапоги сократился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом медианная стоимость такой обуви выросла на 13% и достигла 1,16 тыс. руб. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (есть в распоряжении «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Анализ охватывает период с 1 по 20 июня 2026 года. Исследование было основано на данных сетевой и офлайн-торговли.

По оценке экспертов, снижение спроса связано с погодными условиями. В первой половине июня Краснодарский край находился под влиянием антициклона, который обеспечивал преимущественно солнечную и сухую погоду. Осадки в регионе начались только после 20 июня, поэтому потребность в резиновой обуви оказалась ниже обычного.

Одновременно выросла средняя стоимость покупок. Аналитики связывают это с изменением структуры спроса: продажи сместились в сторону более дорогих моделей из специализированных магазинов, тогда как массовый спрос на бюджетные резиновые сапоги практически сошел на нет на фоне ясной погоды.

Как писал «Ъ-Кубань», в зоне подтопления после сброса воды с Краснодарского водохранилища оказались озимые и яровые посевы общей площадью 7,5 тыс. га в Славянском и Крымском районах. Это касается 26 фермерских хозяйств и шести крупных сельхозорганизаций.

Анна Гречко