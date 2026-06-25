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Власти Северной Осетии призвали не закупаться топливом «впрок»

В Северной Осетии запасы бензина и дизельного топлива есть в достаточном количестве. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло по итогам оперативного совещания.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«В последние дни в ряде регионов страны отмечается повышенный спрос на топливо. В отдельных случаях он становится ажиотажным. Из-за этого на АЗС появляются очереди и может создаваться искусственный дефицит. Наша задача – не допустить такого развития событий в Северной Осетии», – говорится в сообщении.

В то же время власти призвали отнестись к ситуации с пониманием и не покупать топливо «впрок», чтобы не создавать искусственный спрос.

«Ориентируйтесь только на официальную и достоверную информацию. Ситуацию с топливом держу на личном контроле», – подытожил господин Меняйло.

Константин Соловьев

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