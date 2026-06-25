Суд приговорил ростовчанина к 21 году в колонии за госизмену и теракт

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Ростова-на-Дону Александру Шиляеву, признав его виновным по статьям о государственной измене, участии в деятельности террористической организации и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным правоохранительных органов, фигурант окончил кадетское училище, имел высшее образование по специальности менеджер и вел собственный бизнес в сфере торговли строительными материалами. Он был женат, воспитывал сына, владел автомобилем и неоднократно выезжал за рубеж.

Следствие установило, что после начала специальной военной операции мужчина придерживался антироссийских взглядов и заинтересовался деятельностью запрещенной в России террористической организации, выйдя на связь с ее представителями через Telegram. По заданию кураторов он фотографировал интересующие их объекты и транспортные средства, получая за это денежное вознаграждение.

Впоследствии фигуранту поручили изъять из тайника взрывчатые вещества и взрывные устройства и перепрятать их. В апреле 2024 года он выполнил это поручение, устроив новый тайник неподалёку от своего дома. При попытке повторно забрать спрятанные предметы по указанию куратора мужчина был задержан.

Суд признал Александра Шиляев виновным по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ и ст. 275 УК РФ и назначил ему 21 год лишения свободы: первые пять лет — в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого, осужденный обязан уплатить штраф в размере 750 тыс. руб. и отбудет ограничение свободы сроком на один год.

Мария Хоперская