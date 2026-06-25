Мурманская область стала лидером СЗФО по числу отремонтированных домов в 2026 году

По данным Фонда развития территорий, за пять месяцев 2026 года в Мурманской области капитально отремонтировали 189 домов, в Петербурге — 60, в Вологодской области — 48. Всего по округу заменено 334 лифта. Лидерство Кольского Заполярья обеспечили программы капремонта, реновации ЗАТО и народная программа «На Севере — жить!».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Программа реновации ЗАТО реализуется по поручению губернатора Чибиса

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Программа реновации ЗАТО реализуется по поручению губернатора Чибиса

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Эта системная работа, которой в Кольском Заполярье традиционно уделяется большое внимание, ведь комфортные условия для жизни — один из наших главных приоритетов»,— отметила замгубернатора Ольга Вовк.

Всего в регионе капремонт выполнен в 2 284 МКД, из них рекордные 586 домов — в 2025 году на сумму 7,9 млрд рублей.

Кирилл Конторщиков