На Ставрополье убрали 10 тысяч га урожая

В Ставропольском крае к уборке ячменя приступили в Левокумском, Петровском, Кировском, Буденновском, Курском, Советском, Красногвардейском и Георгиевском округах. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным властей, в кампанию аграриям предстоит убрать 2,2 млн га зерновых культур без учета кукурузы. В этом году 100% сева составили семена отечественной селекции. К настоящему моменту на Ставрополье убрали более 10 тыс. га, намолотили свыше 45 тыс. т зерна. Средняя урожайность, как отмечается, составляет 45,6 ц/га.

Константин Соловьев