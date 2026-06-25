Депутат челябинской гордумы Александр Грамачков слагает полномочия

Комиссия Челябинской городской думы поддержала решение депутата Александра Грамачкова об освобождении мандата. Об этом сообщает пресс-служба гордумы. Его отставку рассмотрят на заседании 30 июня.

Подчеркивается, что Александр Грамачков подал заявление, попросив прекратить полномочия депутата с 27 июня.

Александр Грамачков представлял партию «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», а также возглавлял ее местное отдление в Ленинском районе. Депутат покидает гордуму, поскольку планирует побороться за место в Государственной думе по одномандатному округу № 12 (Ленинский район). В 2024 году Александр Грамачков уже баллотировался на этой территории, однако уступил представителю «Единой России» Виталию Родионову.

Евгений Рыженьков