В Ростовской области наращивают сеть публичных ЭЗС для электротранспорта

В июне 2026 года число публичных электрических зарядных станций (ЭЗС) в Ростовской области достигло 184 единиц. Об этом свидетельствуют данные платформы для электромобилистов и бизнеса 2Charges, имеющиеся в распоряжении «РБК Ростов». За год количество ЭЗС в регионе увеличилось на 36.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Рынок электрозаправок в Ростовской области находится на стадии формирования. С 2022 по 2024 год регион являлся пилотным для создания зарядной инфраструктуры для электротранспорта в соответствии с распоряжением правительства РФ от 24.12.2021 № 3835-р.

Государство субсидирует ввод быстрых зарядок мощностью от 149 кВт с 2022 года — именно они составляют большую часть вводимых станций. Субсидия покрывает до 60% стоимости оборудования (не более 1,86 млн рублей), а также аналогичную долю расходов на технологическое присоединение к электросетям (не более 900 тыс. рублей).

Мария Хоперская