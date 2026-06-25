Суд обязал владельца сельхозземель в Ростовской области расчистить их от зарослей

Четвертый кассационный признал правомерными предписания об устранении нарушений земельного законодательства в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В 2023 году сотрудники ведомства провели обследование на сельскохозяйственном участке площадью 1,5 га и зафиксировали его неиспользование по целевому назначению: земли заросли сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Собственнику участка выдавались предписания об устранении нарушений, однако повторные обследования в 2024 и 2025 годах показали, что требования не исполнялись. Материалы были направлены в суд.

Суд первой инстанции обязал землевладельца расчистить участок от сорной и древесно-кустарниковой растительности за шесть месяцев со дня вступления решения в законную силу. Не согласившись с этим, собственник обратился в кассационный суд с жалобой, добиваясь отмены акта.

Кассационная инстанция, изучив материалы дела, не нашла оснований сомневаться в выводах суда первой инстанции и достоверности представленных доказательств, отмечается в сообщении. Жалоба землевладельца оставлена без удовлетворения.

Константин Соловьев