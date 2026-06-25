Над Кубанью, Крымом и другими регионами сбили 269 БПЛА

Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов ликвидировали 269 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 20:00 24 июня до 07:00 25 июня. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Алина Зорина