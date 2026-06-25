«Челбаскет» объявил о расставании с американским легионером Нейтом Поллардом

Челябинский баскетбольный клуб «Челбаскет», выступающий в мужской Суперлиге, официально сообщил об уходе из команды тяжелого форварда Натаниеля Полларда-младшего. Контракт с американским игроком завершен, сообщает пресс-служба клуба.

Натаниель Поллард-младший присоединился к «Челбаскету» в 2025 году. В минувшем сезоне он был одним из ключевых игроков передней линии, регулярно входя в число лидеров команды по количеству подборов и набранных очков.

Натаниэль Поллард-младший начал карьеру в средней школе Вирджинии, после чего выступал в NCAA за команды колледжа Восточной Аризоны и Университета Мэриленда на Восточном берегу США. До перехода в «Челбаскет» американец провел два сезона в чемпионате Финляндии. В составе Karhubasket Kauhajoki в сезоне 2024/25 он стал финалистом финской лиги и занял второе место в регулярном чемпионате. Его средняя статистика того периода составляла 11,7 очка и 9,5 подбора за матч при 17 дабл-даблах за сезон.

Евгений Рыженьков