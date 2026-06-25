Беспилотная опасность объявлена в Туапсе

На территории Туапсинского округа объявили беспилотную опасность. Об этом сообщил глава муниципального образования Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Жителям и гостям района рекомендуется не подходить близко к окнам, укрыться в ванной, туалете, коридоре, кладовой или на цокольном этаже ближайшего здания. Спрятаться также можно в подземном переходе или на подземной парковке.

Использовать для укрытия автомобиль не следует. Также опасно прятаться под стенами многоквартирных домов.

Алина Зорина