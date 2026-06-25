В Минераловодском округе 77-летний водитель погиб при опрокидывании автомобиля

В Минераловодском округе в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 77-летний водитель. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

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Авария произошла накануне, 24 июня, около 19:40 на федеральной трассе «Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды». По предварительным данным, пожилой мужчина за рулем автомобиля Exeed потерял контроль над машиной, допустил наезд на тросовое ограждение, разделяющее встречные транспортные потоки, после чего автомобиль съехал в правый кювет и опрокинулся.

Водитель — житель Георгиевского округа — скончался на месте. Его 75-летний пассажир, также житель Георгиевского округа, с травмами доставлен в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что погибший ранее привлекался к административной ответственности за нарушения скоростного режима.

По одной из версий, причиной аварии могло стать ухудшение самочувствия водителя. Обстоятельства ДТП уточняются.

Константин Соловьев