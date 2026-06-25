В Севастополе ввели временные ограничения электроснабжения

В Севастополе по команде диспетчера Черноморского РДУ введен режим временного ограничения электроснабжения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как пояснил глава города, мера вынужденная и необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона — чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме.

Поскольку решение об отключении принял системный оператор, точного почасового графика по адресам на данный момент нет. Отключения будут производиться точечно и по необходимости.

Михаил Развожаев призвал жителей с пониманием отнестись к временным трудностям и по возможности снизить нагрузку на сеть, не используя мощные электроприборы. Как только поступит команда на снятие ограничений, электроснабжение будет восстановлено в полном объеме.

Алина Зорина