В Севастополе ввели временные ограничения электроснабжения
В Севастополе по команде диспетчера Черноморского РДУ введен режим временного ограничения электроснабжения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Михаил Развожаев.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Как пояснил глава города, мера вынужденная и необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона — чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме.
Поскольку решение об отключении принял системный оператор, точного почасового графика по адресам на данный момент нет. Отключения будут производиться точечно и по необходимости.
Михаил Развожаев призвал жителей с пониманием отнестись к временным трудностям и по возможности снизить нагрузку на сеть, не используя мощные электроприборы. Как только поступит команда на снятие ограничений, электроснабжение будет восстановлено в полном объеме.