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На Ставрополье авария на линии электропередачи оставила часть Лермонтова без света

В городе Лермонтов утром была повреждена траверса на опоре одной из воздушных линий электропередачи. В результате часть города осталась без электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, бригады энергетиков приступили к ликвидации неисправности. Специалисты сообщили, что повреждение будет устранено в ближайшее время.

Константин Соловьев

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