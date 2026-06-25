В Краснодарском крае сняли ограничения на полеты

В Краснодарском крае отменены ограничения на использование воздушного пространства. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Обо всех изменениях в расписании авиакомпании проинформируют пассажиров по контактам, указанным в бронировании. Рекомендуется следить за информацией о времени вылета на онлайн-табло аэропорта Краснодара, табло в залах обслуживания, а также по аудиооповещениям в терминалах.

По данным Росавиации, ограничения сняты в аэропортах Геленджика и Сочи.

Алина Зорина