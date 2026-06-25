В Краснодарском крае сняли ограничения на полеты
В Краснодарском крае отменены ограничения на использование воздушного пространства. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Краснодара.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Обо всех изменениях в расписании авиакомпании проинформируют пассажиров по контактам, указанным в бронировании. Рекомендуется следить за информацией о времени вылета на онлайн-табло аэропорта Краснодара, табло в залах обслуживания, а также по аудиооповещениям в терминалах.
По данным Росавиации, ограничения сняты в аэропортах Геленджика и Сочи.