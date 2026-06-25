Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

МЧС тушит крупный пожар в деревообрабатывающем цеху в Краснодаре

Сотрудники МЧС России локализовали пожар в деревообрабатывающем цеху на Почтовой улице в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: МЧС России

Фото: МЧС России

Огонь охватил площадь в 650 кв. м.

Как отметили в ведомстве, тушение пожара было значительно затруднено из-за высокой пожарной нагрузки: внутри цеха хранилось большое количество древесины, готовой продукции и легковоспламеняющихся материалов, что способствовало быстрому распространению огня. Дополнительным фактором, осложнявшим работу пожарных, стала удаленность водоисточников.

В тушении пожара задействованы 50 специалистов МЧС России и 12 единиц специализированной техники. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало. Причины пожара устанавливаются.

Наталья Решетняк

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд