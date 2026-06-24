Главные новости за 24 июня. Кавказ

Бизнес Ставропольского края по итогам прошлого года заплатил около 62 млн руб. штрафов за нарушения правил применения контрольно-кассовой техники (ККТ). Об этом в большом интервью «Ъ-Кавказ» рассказала руководитель УФНС России по Ставропольскому краю Елена Афонина. По данным налоговой службы, в течение года в регионе было проведено более 7 тыс. проверок применения онлайн-касс. По их итогам к ответственности привлекли около 6,7 тыс. нарушителей.

Большинство сельхозпроизводителей Ставропольского края не столкнулись с существенными изменениями после корректировки налогового законодательства. Об этом в большом интервью «Ъ-Кавказ» рассказала руководитель УФНС России по Ставропольскому краю Елена Афонина. По ее словам, основным налоговым режимом для аграрного сектора региона по-прежнему остается единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Этим режимом пользуются более 3,5 тыс. сельхозпроизводителей края.

Количество жителей Ставропольского края, использующих личный кабинет налогоплательщика, превысило 1 млн человек. Об этом в большом интервью «Ъ-Кавказ» рассказала руководитель УФНС России по Ставропольскому краю Елена Афонина. По ее словам, взаимодействие налогоплательщиков с Федеральной налоговой службой сегодня в значительной степени переведено в цифровой формат. Электронные сервисы стали основным каналом работы как для граждан, так и для бизнеса.

Ростовский авиаперевозчик «Азимут» забил тревогу из-за острой нехватки авиационного топлива в южных регионах страны: с начала июня закупочные цены на керосин в среднем по России поднялись более чем на 17%, а фактические объемы поставок сократились примерно на треть от договорных, причем в аэропорту Махачкалы топливо подорожало сразу на 64% — до 157 тыс. рублей за тонну без НДС.

В Ставропольском крае в 2025 году фактически не оказывала медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию каждая четвертая частная клиника, включенная в перечень участников территориальной программы ОМС. Такие данные содержатся в ежегодном аналитическом мониторинге, подготовленном министерством экономического развития Ставропольского края и имеющемся в распоряжении «Ъ-Кавказ». Согласно документу, в 2025 году в перечень медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, были включены 65 негосударственных медицинских организаций. Однако фактически услуги по полисам ОМС оказывали только 49 из них.

Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора через арбитражный суд добивается взыскания с дагестанского ООО «Районное благоустройство» 917,5 млн руб. в счет возмещения ущерба, нанесённого почвам несанкционированным размещением отходов. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Количество участников рынка розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами в Ставропольском крае за последние пять лет сократилось почти на четверть. Если в 2020 году в регионе работали 634 хозяйствующих субъекта, то в 2025 году их число уменьшилось до 476. Такие данные содержатся в ежегодном аналитическом мониторинге, подготовленном министерством экономического развития Ставропольского края и имеющемся в распоряжении «Ъ-Кавказ».

Пятигорский городской суд удовлетворил иск ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» о возмещении ущерба за самовольное подключение к газосети. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ставропольского края. В ходе разбирательства установлено, что в 2016 году ответчик, будучи учредителем ООО «Санаторий Минеральные Воды-2», совместно с другими лицами организовал самовольное подключение к газораспределительной сети в обход приборов учета. В результате врезки был похищен природный газ на сумму свыше 142 млн руб.